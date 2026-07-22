Controlli di Polizia a Cremona: due denunciati per violazione di provvedimenti restrittivi

Nella giornata di mercoledì 22 luglio, nell’ambito dei consueti controlli del territorio, le Volanti della Questura di Cremona hanno effettuato due distinti interventi che si sono conclusi con la denuncia dei soggetti coinvolti.

Il primo episodio si è verificato nei pressi di un supermercato in via degli Orti Romani, dove è stato controllato un cittadino italiano di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’uomo era destinatario di un Divieto di Accesso alle Aree Urbane (DACUR) disposto dal Questore di Cremona, che gli vietava di frequentare quella zona. Per la violazione del provvedimento è stato deferito all’Autorità giudiziaria.

Poco dopo, un altro equipaggio delle Volanti, impegnato in controlli nei pressi della stazione ferroviaria, ha rintracciato un cittadino albanese di 40 anni, gravato da numerosi precedenti per reati legati a stupefacenti e patrimonio. L’uomo era destinatario di un Foglio di Via emesso dal Questore, anch’esso non rispettato. Anche in questo caso è scattato il deferimento all’Autorità giudiziaria.

Nei confronti di entrambi i soggetti, la Questura avvierà le procedure per l’aggravamento delle misure di prevenzione.