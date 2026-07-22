Cremona Summer Festival, in città la violinista Jue Yao con l’Asia Youth String Orchestra

La sedicesima edizione del Cremona Summer Festival promosso dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, ha accolto in questi giorni la Asia Youth String Orchestra di Hong Kong impegnata nella città del Torrazzo fra masterclass e concerti.

La compagine è stata fondata con giovanissimi strumentisti dall’acclamata violinista cinese Jue Yao che conduce un insegnamento musicale olistico coniugando rigore e passione; fra le attività proposte spiccano gli scambi internazionali, che arricchiscono i partecipanti sotto il profilo sia accademico sia personale.

La formazione si è esibita in Cortile Federico II diretta dal maestro Samuel Au insieme a diversi giovani provenienti dai conservatori italiani, con un programma che ha alternato brani contemporanei come Hong Kong Medley del compianto autore di colonne sonore per il cinema Joseph Koo e pezzi iconici del repertorio classico e barocco quali L’Estate da Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi.

Sul palco anche Jue Yao che, seppur non l’abbia suonato in questa occasione, possiede il violino Lady Ley 1713 di Antonio Stradivari e visitando Cremona ha fatto tappa con emozione al Museo del Violino.

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