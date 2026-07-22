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Cultura e spettacoli

In vendita i blind ticket per Luppolo in Rock 2027

A pochi giorni dalla conclusione dell'evento che ha animato le Colonie Padane si pensa già alla prossima edizione

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Non si è ancora spenta l’eco del Luppolo in Rock 2026 che già lo staff del festival si proietta sull’ottava edizione del festival: da Lunedì 20 Luglio infatti sono in vendita i Blind Ticket a 99 euro per la prossima edizione.

Un’occasione per non mancare l’appuntamento del 16, 17 e 18 luglio 2027 quando le Colonie Padane di Cremona ospiteranno band di livello internazionale e centinaia di fan provenienti da tutto il mondo.

Il pubblico, come nelle edizioni precedenti, troverà poi l’accoglienza e la famigliarità che caratterizzano e contraddistinguono il festival cremonese ‘fatto dai fan per i fan’: l’area verde e alberata, il mercatino a tema e artigianale e l’ampio spazio per la ristorazione.

Disponibili ora su LiveTicket all’indirizzo https://www.liveticket.it/luppoloinrock

 

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