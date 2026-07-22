Incendio a Pugnolo, Vigili del Fuoco al lavoro. Nessun intossicato, ma morto un cane

Sono in corso, da parte dei Vigili del Fuoco di Cremona, le operazioni di spegnimento di un incendio divampato in un’abitazione privata in via 25 Aprile a Pugnolo, frazione di Cella Dati. Le fiamme si sono sprigionate da un piano e si sono rapidamente diffuse in tutto l’edificio anche a causa della grande quantità di masserizie e rifiuti accumunali.

Nella casa vivono una donna con un figlio, quest’ultimo in una situazione di fragilità che già in altre occasioni aveva provocato problemi di sicurezza. Stavolta la situazione di degrado è rapidamente peggiorata.

Non ci sono feriti ma il giovane è stato condotto al pronto soccorso per accertamenti. E’ andata peggio a un cane trovato privo di vita e a sei gatti.

La coppia vive solo da alcuni anni a Cella Dati, in precedenza risiedeva a San Salvatore, frazione di Sospiro, dove la situazione di fragilità è nota.

Sul posto stanno operando la Polizia Locale di Sospiro e i Carabinieri di Piadena, in attesa del personale dell’Ats per gli accertamenti sulle carcasse degli animali.

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