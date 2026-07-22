Cronaca
Lite tra rivali in amore in via Postumia: 25enne colpito al volto
Il ragazzo ha cominciato discutere con un 35enne che è passato alle vie fatto, sferrandogli un pugno in faccia. Il ferito è stato portato in ospedale
Lite scatenata dalla gelosia, verso le 14 di oggi pomeriggio, in via Postumia. Coinvolti due uomini, un 25enne e un 35enne. I due hanno cominciato a discutere animatamente per questioni di gelosia, dopodichè il 35enne è passato alle vie di fatto, sferrando un pugno al volto al rivale.
Il 25enne è stato poi soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza in ospedale. Lievi le ferite riportate.
Sul posto sono arrivati i carabinieri di Cremona che hanno invitato il ferito, se lo riterrà, a sporgere denuncia.
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