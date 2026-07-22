Mercato del Lavoro: cresce la produzione industriale ma le assunzioni sono al minimo storico

Pubblicato il Rapporto sull’andamento del mercato del lavoro nella provincia di Cremona, relativo al primo trimestre 2026 ed elaborato dall’Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro della Provincia di Cremona.

Tra gennaio e marzo 2026 sono stati registrati 14.574 avviamenti di rapporti di lavoro, un dato sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo del 2025 (-0,3%). Le cessazioni sono state 9.739, in aumento del 2,4%, determinando un saldo positivo di 4.835 rapporti, seppure inferiore di 276 unità rispetto al primo trimestre dello scorso anno.

Dal punto di vista contrattuale, cresce leggermente la quota degli avviamenti a tempo indeterminato, passata dal 17% al 17,8%. Il tempo determinato resta comunque la forma contrattuale più diffusa, con il 53,7% delle attivazioni, mentre la somministrazione rappresenta il 21,9%.

Il quadro economico evidenzia una crescita della produzione manifatturiera cremonese del 5,1% rispetto al primo trimestre 2025, sostenuta soprattutto dalla domanda estera. Aumenta però il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, con 736.860 ore autorizzate, più del doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e concentrate quasi interamente nel comparto industriale.

Il 16,3% degli avviamenti (16,2% nel primo trimestre 2025) nell’agricoltura è un valore molto superiore a quello degli altri trimestri per effetto delle assunzioni stagionali di inizio anno. Il commercio e i servizi raccolgono il 53,7% delle attivazioni, in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto a un anno prima, mentre l’industria scende al 24,2% (dal 25,7%), confermando la minore incidenza dell’industria nei flussi di assunzione già osservata nel corso del 2025.

Le costruzioni si mantengono al 5,8% (5,9% un anno prima).

“Il dato sull’industria merita una lettura più attenta – si legge nel Rapporto – perché il 24,2% è la quota più bassa registrata dal comparto nei primi trimestri a partire dal 2022 (era compresa tra il 25,0% e il 27,1% nei quattro anni precedenti). Non si tratta inoltre di un semplice effetto di composizione: poiché il totale degli avviamenti è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al primo trimestre 2025, alla flessione della quota corrisponde una riduzione anche in valore assoluto delle attivazioni industriali, quantificabile in poco più di duecento unità in meno.

“Il trimestre restituisce quindi, per il comparto industriale, un quadro a segnali divergenti: la produzione manifatturiera cremonese cresce del 5,1%, la variazione più elevata tra le province lombarde; le ore di CIG autorizzate all’industria più che raddoppiano rispetto a un anno prima; gli avviamenti industriali si collocano invece al minimo della serie dei primi trimestri. I tre elementi provengono da fonti e universi di rilevazione differenti — l’indagine congiunturale su un campione di imprese manifatturiere, le autorizzazioni INPS e le Comunicazioni Obbligatorie — e il loro accostamento non consente di stabilire un nesso causale; segnala tuttavia che, nel primo trimestre 2026, la ripresa produttiva non si è accompagnata a un corrispondente ampliamento della domanda di lavoro industriale, e andrà verificato nei trimestri successivi se si tratti di una fase transitoria o di un riassetto più duraturo del rapporto tra produzione e avviamenti nel comparto”.

In base all’indagine Excelsior, per il trimestre aprile-giugno 2026 le imprese della provincia prevedono circa 6.910 entrate in termini di risorse umane, il 4% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Resta inoltre elevata la difficoltà di reperimento del personale, segnalata per quasi un’assunzione programmata su due.

Il rapporto completo è disponibile anche sul sito della Provincia di Cremona, nella sezione dedicata all’Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro https://www.provincia.cremona.it/lavoro/?view=Pagina&id=7009

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