Presentata la Milano Beauty Week: il cluster cremasco in vetrina

A Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della Milano Beauty Week 2026, l’iniziativa promossa da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence che dal 16 al 20 settembre trasformerà Milano in un grande laboratorio diffuso dedicato alla cultura della bellezza, del benessere e dell’innovazione.

Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione conferma la propria evoluzione da evento dedicato al pubblico a piattaforma culturale capace di raccontare il valore di un comparto tra i più dinamici e strategici del Made in Italy. La cosmetica, infatti, non rappresenta soltanto un’eccellenza industriale, ma un settore che investe costantemente in ricerca, innovazione, sostenibilità, manifattura e occupazione, contribuendo in modo significativo alla crescita economica del Paese.

I numeri raccontano la forza del comparto: nel 2025 l’industria cosmetica italiana ha raggiunto il valore record di 18 miliardi di euro di fatturato, con 8,6 miliardi di export, mentre l’intera filiera genera un impatto economico di 49 miliardi di euro e dà lavoro a circa 500 mila persone. E a farla da padrone c’è il territorio cremasco. Un patrimonio produttivo che rende l’Italia uno dei principali protagonisti del panorama cosmetico internazionale e che Milano Beauty Week si propone di valorizzare, avvicinando cittadini e consumatori alla conoscenza di un settore che accompagna ogni giorno la vita delle persone.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è l’essenzialità, un concetto che vuole riportare l’attenzione sul significato autentico del cosmetico: uno strumento di cura della persona che contribuisce quotidianamente all’igiene, alla prevenzione, alla protezione della pelle, al benessere e alla qualità della vita, ben oltre la semplice dimensione estetica.

Durante i cinque giorni della manifestazione, Milano ospiterà un ricco calendario di eventi, incontri, esperienze e appuntamenti aperti al pubblico, pensati per diffondere la cultura della cosmetica e favorire il dialogo tra aziende, professionisti, istituzioni e cittadini. Il programma è in continuo aggiornamento e sarà consultabile attraverso il sito ufficiale e la nuova app di Milano Beauty Week, completamente rinnovata nelle funzionalità.

Anche quest’anno la manifestazione rinnova il proprio impegno nei confronti della città sostenendo un progetto di tutela del patrimonio artistico milanese. La donazione dell’edizione 2026 sarà destinata al restauro conservativo del piccolo cortile “della Fontana” del Castello Sforzesco, impreziosito dal drago visconteo e dall’unica finestra originale risalente all’epoca degli Sforza.

“Nel 2022 Milano Beauty Week debuttava con l’obiettivo di aprire il mondo della cosmetica al dialogo con il grande pubblico. Oggi quel progetto è diventato il luogo in cui un’eccellenza del Made in Italy incontra la società, mettendo in luce il valore di un settore che significa ricerca, innovazione, artigianalità, manifattura e occupazione” ha affermato Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia. “Con questa quinta edizione vogliamo consolidare una manifestazione capace non solo di valorizzare il sistema cosmetico italiano, ma anche di lasciare un’eredità concreta per Milano e per il territorio, promuovendo una bellezza autentica, inclusiva e responsabile”.

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