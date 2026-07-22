Raddoppio Rfi, a Piadena avanza il ponte ferroviario sul Dugale
Posato un impalcato in acciaio a trave reticolare di 70 metri di lunghezza. Posizionata anche la prima campata (la quarta in opera) sulla spalla B lato Marcaria del futuro ponte sull'Oglio
Mentre per la tratta Cremona – Codogno si è ancora in attesa del progetto definitivo, proseguono i lavori al cantiere del raddoppio ferroviario Piadena-Mantova, commissionato al Raggruppamento di imprese da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), con la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza di Fs Engineering (Gruppo FS).
Con la circolazione ferroviaria sospesa tra Bozzolo e Piadena fino al 26 luglio, proseguono le lavorazioni con la costruzione e il varo – già avvenuto – dell’impalcato del cavalcaferrovia di Piadena.
Sullo stesso tratto di linea, il personale addetto sta rimuovendo i vecchi cavi che scorrono in fregio alla ferrovia chiusa, dove ha luogo anche la bonifica bellica.
Lungo la linea, inoltre, si può vedere l’avanzamento dei lavori del ponte ferroviario sul canale Dugale, a Piadena, con la posa di un impalcato in acciaio a trave reticolare di 70 metri di lunghezza.
Procedendo nel percorso, sul fiume Oglio, è stata montata la prima campata (la quarta in opera, che sarà posizionata sulla spalla B lato Marcaria) del futuro ponte ferroviario.
Alle porte della città di Mantova, invece, procedono spediti i lavori di scavo del sottopasso ferroviario accanto al cimitero monumentale e in contemporanea le lavorazioni di carpenteria in calcestruzzo sui primi conci lato sud, cioè verso Eurospin.