Biometano a Casanova, il Comune perde al Tar. Il comitato del No: “Si tutelino i cittadini”

I cittadini della frazione di Casanova del Morbasco ribadiscono il loro fermo no al nuovo impianto di biometano – riconversione del vecchio impianto a biogas – una volta di più, dopo il rigetto da parte del Tar di Brescia del diniego presentato dal Comune di Sesto ed Uniti contro la realizzazione del nuovo insediamento.

Il diniego è stato rigettato perché presentato dopo i termini di scadenza. Nella sentenza del Tar, che ha dato ragione ad Agripower, società di A2A che realizzerà l’impianto, si legge altresì che il Comune non ha fornito la documentazione richiesta riguardante viabilità, gestione del digestato, ossia del fertilizzante, e acustica.

“La conversione – spiega Manrico Mattarozzi, presidente del comitato ‘No al biometano’ – porterà non solo un aumento dell’estensione dell’insediamento e quindi un aumento dell’odorizzazione, ma anche un aumento vertiginoso dei materiali che dovranno essere conferiti nell’impianto di biometano con conseguente impatto ambientale su tutta la piccola comunità di Casanova e di Sesto.

Noi non siamo contro, a prescindere, all’innovazione tecnologica, ma siamo contro al fatto che un impianto del genere possa essere costruito a meno di 100 metri dall’abitato”. Un altro elemento importante, spiega Mattarozzi, sta nel fatto che non sono stati coinvolti i Comuni limitrofi. E aggiunge: “Non ci saranno solo impatti sulla salute, ma ci saranno anche impatti dal punto di vista economico perché con la realizzazione dell’impianto perderemo il 30% del valore delle nostre abitazioni”. In definitiva il comitato chiede all’amministrazione, in primis al sindaco Carlo Vezzini, di agire in autotutela per difendere i suoi cittadini, non permettendo la realizzazione del nuovo impianto a biometano.

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