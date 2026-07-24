Da Castelverde a Robecco d’Oglio, è iniziata l’estate “Sprint!”

Unire le forze per superare i confini comunali, riscoprire le bellezze del territorio e offrire ai ragazzi un’estate di crescita, condivisione e inclusione. Con questi obiettivi ha preso ufficialmente il via “SPRINT! Lombardia Insieme” (Edizione 2025/26), il progetto d’ambito che vede l’alleanza strategica di cinque Comuni del cremonese: Castelverde, Robecco d’Oglio, Corte de’ Cortesi con Cignone, Bordolano e Casalbuttano.

Fitto il programma di attività organizzate nell’ambito del progetto, iniziativa promossa da Azienda Sociale, rivolta agli ambiti territoriali provinciali e finanziata tramite bando regionale per supportare le famiglie con figli dai 3 ai 18 anni. L’obiettivo è rafforzare le opportunità di socializzazione tra minori, promuovere il benessere psicofisico attraverso cultura e natura, sostenere la genitorialità e prevenire il disagio giovanile creando sinergie tra i Comuni dell’ambito e potenziando i servizi educativi, ricreativi ed extrascolastici.

Tra studio guidato, escursioni in bicicletta, nei luoghi più belli del territorio e un murales collettivo, i ragazzi si riappropriano del territorio e della socialità. Sono in programma escursioni in bicicletta, lungo piste ciclabili e percorsi sicuri definiti in collaborazione con l’Associazione “Beega “ che organizza percorsi turistici in bicicletta nella pianura cremonese, visite guidate con esperti nei parchi dell’ambito territoriale (PLIS e OGLIO NORD) , momenti di gioco ed intrattenimento, osservazioni del cielo in zone definite , grazie alla collaborazione con il Gruppo Astrofili di Cremona.

L’esordio del progetto non poteva essere più simbolico ed emozionante. La prima azione sul campo ha visto infatti i ragazzi dei 5 territori uniti in un’avventura fluviale a bordo della storica Motonave Mattei. Salpati da Isola Serafini i giovani passeggeri hanno navigato lungo il Po e vissuto una vera e propria lezione a cielo aperto in cui il comandante ha guidato i ragazzi alla scoperta della biodiversità e dei segreti del grande fiume, trasformando la navigazione in un’esperienza indimenticabile di socializzazione e educazione ambientale. Ma il viaggio sull’acqua non finisce qui: una seconda suggestiva mini-crociera è già in programma per la serata dell’8 settembre.

La gita in motonave rappresenta solo il primo tassello di un mosaico ricchissimo di attività che si svilupperà nei prossimi mesi, guidato da una fitta rete di partner del terzo settore (tra cui le cooperative Cosper e Meraki) e associazioni locali.

Il programma di “SPRINT!” prevede infatti un’azione mirata su più fronti:

• Estate senza confini (Dal 24 agosto al 4 settembre): doposcuola innovativo per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado ospitato a Castelverde e Robecco d’Oglio (con servizio scuolabus dedicato per tutti i comuni). Al mattino studio guidato e ripasso per un rientro a scuola senza stress, al pomeriggio laboratori creativi, musica con le bande locali, giochi di squadra, incontri con le realtà associative del territorio.

• Apriti Parco: Escursioni guidate in bicicletta nella pianura cremonese e visite naturalistiche nei parchi locali (PLIS del Po e del Morbasco, Parco Oglio Nord) insieme ad esperti biologi e volontari delle associazioni del territorio

• Murales della Pace: Un percorso artistico ed espressivo guidato da un artista di Castelverde, Mario Benini, in cui i giovani realizzeranno un’opera d’arte collettiva in ogni Comune, simbolo visivo di unione, cittadinanza attiva e superamento dei confini amministrativi.

• Aperitivi pedagogici. In autunno saranno proposti momenti di formazione dedicati a genitori e docenti, durante i quali esperti del settore potranno proporre riflessioni e dibattiti sul difficile ruolo educativo.

Il progetto “SPRINT!” si distingue per una forte attenzione all’accessibilità, garantendo la partecipazione attiva di ragazzi con disabilità grazie alla presenza costante di educatori specializzati e volontari del territorio.

L’estate dei 5 Comuni è scattata in avanti, dimostrando che quando il territorio fa squadra, sono i giovani a vincere.

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