Polizia Locale, recuperato e restituito al proprietario un ciclomotore rubato

Nell’ambito di un controllo del territorio nelle zone centrali, a seguito della segnalazione di un cittadino, è stata effettuata una verifica accurata su un ciclomotore in sosta sul marciapiede nei pressi di via Antica Porta Tintoria. Dagli accertamenti eseguiti dagli operatori del Comando di Polizia Locale è emersa la provenienza furtiva del veicolo, con denuncia del proprietario effettuata presso la Questura di Cremona.

Si è provveduto pertanto ad avvisare il proprietario, recuperare il veicolo, un ciclomotore modello Kymco, e restituirlo al legittimo proprietario. Questa operazione ha riscontrato il grande favore del legittimo proprietario, per il quale questo mezzo rappresenta un’importante modalità di spostamento, e conferma il proficuo rapporto tra i cittadini e la presenza costante della Polizia Locale sul territorio.

“Episodi come questo mettono in evidenza la forte sinergia tra cittadinanza e Polizia Locale” – ha commentato l’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Santo Canale -. La collaborazione è un elemento fondamentale per la risoluzione di dinamiche come queste. La segnalazione dei cittadini e il loro senso civico rappresentano un’estensione della presenza dei nostri agenti sul territorio.”

“Si conferma la grande importanza della presenza degli Agenti del Comando su strada tra la gente. Si assicura che alta rimarrà l’attenzione anche durante il periodo estivo”, ha concluso infine il Comandante della Polizia Locale Luca Iubini.

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