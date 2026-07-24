Guida in stato di ebbrezza, condanna definitiva a otto mesi: 60enne di Soresina ai domiciliari

Prosegue a ritmo serrato la capillare attività di controllo e presidio del territorio svolta dai Carabinieri nell’intera provincia cremonese. Nella tarda mattinata dì giovedì, intorno alle 12:30, i militari della Stazione di Soresina hanno portato a termine un’importante operazione di polizia giudiziaria, eseguendo un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di un residente di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia a suo carico.

L’intervento immediato degli uomini dell’Arma ha consentito di dare rapida e puntuale attuazione all’ordine di detenzione domiciliare emesso il 21 luglio dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. La misura scaturisce da una condanna definitiva ad otto mesi di reclusione per il reato di guida in stato di ebbrezza, contestato all’uomo a seguito di un episodio risalente al marzo del 2021. In quell’occasione, il sessantenne era stato intercettato e fermato a Cremona al volante del proprio veicolo in un evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche.

Una volta completate le formalità di rito presso la caserma locale, i Carabinieri della Stazione di Soresina, competenti per territorio sul comune di residenza del destinatario del provvedimento, hanno provveduto a condurre l’uomo presso la sua abitazione e a sottoporlo al regime della detenzione domiciliare, dando così completo e rigoroso riscontro alle disposizioni emesse dall’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata