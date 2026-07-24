Sventata una truffa da 25 mila euro ai danni di un anziano: i Carabinieri denunciano presunto autore

Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura di un pensionato 77enne di Casalbuttano, finito nel mirino di un pesante e articolato tentativo di raggiro. A distanza di poco più di un anno dai fatti, i Carabinieri della Stazione locale hanno chiuso il cerchio sull’indagine, denunciando per tentata truffa un uomo di 24 anni, residente in provincia di Napoli e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, mettendo definitivamente al sicuro i risparmi dell’anziano.

L’episodio risale al maggio del 2025, quando la vittima, un pensionato vedovo residente in paese, era stata adescata con la classica tecnica del smishing. L’anziano aveva ricevuto sul cellulare un messaggio che lo avvisava di una sospetta richiesta di pagamento mai autorizzata. Allarmato, l’uomo aveva contattato il numero del presunto servizio clienti indicato nel testo. Dall’altra parte del filo, un falso operatore di una società di pagamenti digitali lo aveva informato che lo avrebbe messo subito in contatto con un militare per tutelarlo. Poco dopo, un secondo complice, spacciatosi per un carabiniere in servizio presso il Comando di Cremona, lo aveva convinto che l’unico modo per salvare i soldi sul conto corrente fosse effettuare un bonifico urgente da 25.000 euro su un IBAN fornito al momento, assicurando che l’importo sarebbe stato poi stornato e restituito.

Preso dal panico, il 77enne aveva subito eseguito la transazione richiesta. Tuttavia, ripercorrendo a mente la concitata telefonata, si era reso conto in breve tempo di essere caduto in una trappola. L’anziano si era quindi precipitato presso la propria filiale bancaria, riuscendo a bloccare la movimentazione nella stessa giornata e facendo sì che la cospicua somma rimanesse sospesa anziché finire immediatamente nelle tasche del truffatore.

A seguito della denuncia presentata dalla vittima, erano subito scattate le indagini dei Carabinieri della Stazione di Casalbuttano. Attraverso il tracciamento bancario dell’IBAN su cui l’anziano era stato spinto a versare il denaro, i militari sono riusciti a identificare con certezza l’intestatario del conto, rivelatosi essere il 24enne campano con precedenti di polizia, poi formalmente denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Il tempestivo intervento dell’anziano, unito al lavoro investigativo e documentale dell’Arma, ha infine sbloccato il complesso iter burocratico per il recupero dei fondi. Il 21 luglio 2026, il Giudice del Tribunale di Napoli ha emesso il provvedimento formale di restituzione del denaro all’avente diritto. È toccato proprio ai Carabinieri della caserma di Casalbuttano il piacevole compito di notificare l’atto al pensionato, restituendogli definitivamente i frutti dei propri risparmi e la serenità.

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