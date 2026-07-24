Dall’Oriente al Campus Città di Cremona: il Politecnico è sempre più intercontinentale
Summer School in corso nel nuovo polo territoriale: ospiti dell’ateneo di via Bissolati 20 studenti e 3 docenti della China Agricultural University
Esperienza formativa all’ombra del Torrazzo per 20 studenti e 3 docenti della China Agricultural University, nella Summer School curata dal Campus di Cremona del Politecnico di Milano che conferma la sua vocazione internazionale.
In questi giorni i partecipanti hanno seguito lezioni frontali e fatto visita ad aziende del territorio, riuscendo ad approfondire svariate tematiche legate al percorso studi. Un’esperienza anche di scambio culturale.
Fra le lezioni proposte, una era dedicata all’ottimizzazione dell’irrigazione partendo dal monitoraggio con la disponibilità dei fabbisogni irrigui, per poi focalizzare la gestione. Il tema è stato approfondito in un incontro col Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio.
Il gruppo ha esplorato inoltre i laboratori del Campus, come il Rosetea che studia tecnologie innovative per lo sviluppo di sistemi di produzione alimentare sostenibili e di pratiche agricole resilienti.
Altre collaborazioni con realtà estere, in particolare cinesi, erano già state attivate nel tempo e non si escludono ulteriori progetti in futuro.