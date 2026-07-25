Urta il tavolo e cade la birra: 26enne aggredita dalla titolare di un bar del Cambonino

Ieri pomeriggio verso le 18,30 una donna di 26 anni è stata soccorsa e portata in ospedale in codice giallo in seguito ad un’aggressione subita in un bar di piazza Aldo Moro, nel quartiere Cambonino. Appena entrata nel locale, la ragazza avrebbe urtato inavvertitamente un tavolo, facendo cadere una bottiglia di birra.

Da lì è scoppiata un’accesa discussione con la titolare del bar culminata in una colluttazione tra le due donne. A riportare ferite è stata la 26enne, poi accompagnata in ospedale. I carabinieri, che hanno sentito sia la ragazza che alcuni testimoni, stanno ricostruendo l’esatta dinamica di quanto accaduto. Nel frattempo la giovane, se lo riterrà, potrà sporgere querela.

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