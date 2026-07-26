Ubriaco, molesta i clienti di un bar in piazza Fiume: 26enne in carcere

Resta in carcere il 26enne della Nuova Guinea che nella notte tra giovedì e venerdì è finito in manette da parte della polizia per aver creato scompiglio in poche ore in due diverse zone della città. Lo ha deciso il giudice che ieri nel processo per direttissima ha convalidato l’arresto, decidendo per la custodia cautelare in carcere.

La prima segnalazione è scattata l’1.30 di notte di venerdì in piazza Roma. Il 26enne, senza una residenza ufficiale e con precedenti per reati contro la pubblica amministrazione, contro la persona e in materia di immigrazione, era in evidente stato di alterazione alcolica, motivo per il quale è stato multato per la violazione del regolamento di Polizia Urbana. Nei suoi confronti è stato anche emesso un “Ordine di Allontanamento” dal centro.

Successivamente, ancora ubriaco, si è spostato in piazza Fiume, dove ha molestato alcuni anziani avventori di un bar, arrivando persino ad abbassarsi i pantaloni in pubblico. All’arrivo degli agenti si è gettato a terra, ha opposto resistenza e ha morso al dito e a un ginocchio uno dei poliziotti che stava cercando di ammanettarlo. Una volta caricato in auto, il giovane è andato avanti a dare in escandescenze, scalciando e tirando testate.

Il suo legale, l’avvocato Paolo Zilioli, ha chiesto ed ottenuto i termini a difesa, e l’udienza è stata aggiornata al prossimo 25 settembre. Nel frattempo per il 26enne si sono aperte le porte del carcere di Cà del Ferro.

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