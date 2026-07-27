Colpo grosso alla Rom Renzi di Spinadesco: furto su commissione da 30.000 euro

Ladri in azione alle officine Rom Renzi, azienda metalmeccanica di via delle Industrie a Spinadesco specializzata nella lavorazione meccanica di precisione. I carabinieri sono intervenuti sul posto questa mattina poco prima delle 8 dopo essere stati contattati dal titolare della ditta che aveva appena scoperto l’intrusione.

I malviventi, sicuramente un gruppo di professionisti, hanno agito nel corso della notte e sono andati a colpo sicuro. Puntavano esclusivamente a prodotti particolari. Si sono mossi di notte. Sono passati per i campi e sono riusciti ad intrufolarsi nell’azienda dopo aver forzato una delle finestre. Poi, una volta all’interno si sono appropriati di inserti, e cioè delle frese impiegate per tagliare superfici metalliche rinforzate. Prodotti di piccole dimensioni ma estremamente costosi.

I ladri hanno rovistato ovunque, anche negli uffici amministrativi e nei reparti produttivi, portandosi via solo materiale di loro interesse.

L’ammontare del furto è da quantificare, ma si aggira attorno ai 30.000 euro. Senza contare i danni arrecati durante l’effrazione.

Una volta sul posto, i militari hanno effettuato un sopralluogo ed effettato i rilievi di rito. Saranno anche acquisite le telecamere di videosorveglianza della zona che si spera diano elementi utili per rintracciare gli autori del furto, senza dubbio un colpo organizzato su commissione e commesso da specialisti del settore. Le indagini sono in corso.

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