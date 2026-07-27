Il cremonese Della Rovere capitano della prima squadra del Bayern Monaco in amichevole

Grande soddisfazione per il giovane cremonese ed ex grigiorosso Guido Della Rovere. Il 19enne, che dal 2024 ha scelto di trasferirsi in Germania, dove gioca nella squadra riserve del Bayern Monaco, ha avuto l’onore di indossare la fascia di capitano nella prima uscita stagionale della prima squadra.

In occasione dell’amichevole, persa dal Bayern 2-1 sabato scorso contro il Wehen (club che milita nella terza serie tedesca), Della Rovere ha anche sfiorato un gol su calcio di punizione. L’allenatore della prima squadra Vincent Kompany ha grande fiducia nei mezzi del giovane calciatore cremonese.

Lo stesso Kompany, sabato contro il Wehen, non aveva a disposizione tantissimi giocatori della prima squadra, ancora in vacanza dopo aver disputato i Mondiali, ed è stato costretto a schierare una squadra imbottita di ragazzini. Basti pensare che nell’undici iniziale, solamente due giocatori (Della Rovere e Assomo) vantavano già una convocazione in prima squadra.

I tifosi bavaresi apprezzano molto le doti tecniche di Della Rovere e utilizzano la gif di Guido, il meccanico del noto film Cars, per parlare di lui.

Della Rovere, in una intervista alla “Gazzetta dello Sport”, ha rivelato che lasciare così giovane la sua Cremona per trasferirsi in Germania non è stata una cosa semplice. Il trequartista ha rivelato di non conoscere bene l’inglese e di aver trascorso i primi due mesi senza riuscire a parlare con nessuno. In più, Della Rovere poco dopo il suo arrivo al Bayern rimediò anche un infortunio e ha confessato di aver superato quel momento di difficoltà grazie alla famiglia (sorella e fratello compresi), che spesso si è recata in Germania a trovarlo.

Da mesi Della Rovere si sta allenando con la prima squadra e Kompany lo stima perché nel 4-2-3-1 può giocare sia davanti alla difesa che da trequartista. Per il momento il giovane talento ha giocato soltanto in amichevole con la prima squadra, ma il fatto di aver indossato la fascia di capitano nel recente match contro il Wehen è stato per lui un grande onore.

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