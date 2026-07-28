50° anniversario delle radio e tv locali: Poste Italiane dedica un francobollo celebrativo

Poste Italiane annuncia l’emissione, nella giornata di oggi, di un francobollo ordinario dedicato al cinquantesimo anniversario delle radio e delle televisioni locali, inserito nella serie tematica Le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano. L’iniziativa è promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il francobollo, relativo alla tariffa B, è stato realizzato in 180.012 esemplari e distribuito in fogli da 28 unità. Il bozzetto porta la firma di Claudia Giusto ed è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia a sei colori, su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico.

La vignetta raffigura un’antenna che irradia onde elettromagnetiche, simbolo della diffusione del segnale. Sopra, il numero “50” richiama il mezzo secolo di storia delle emittenti locali, un percorso segnato da innovazione, trasformazioni tecnologiche e forte radicamento nei territori. Completano il francobollo la leggenda “Anniversario delle Radio e TV Locali”, la scritta Italia e l’indicazione tariffaria B.

L’annullo del primo giorno di emissione è disponibile allo sportello filatelico dell’ufficio postale di Ancona Città, in Largo XXIV Maggio 2.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata e annullata, la busta primo giorno, la tessera e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti correlati saranno acquistabili negli uffici postali dotati di sportello filatelico, negli Spazio Filatelia del territorio e online sul sito filatelia.poste.it.

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