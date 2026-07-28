A Fiesse, selezione di Miss Mamma Italiana. Sul podio anche una concorrente di Ostiano

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

La fascia “Miss Mamma Italiana Gold”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata a Chiara Feroldi, 53 anni, assistente informatica di Ostiano, mamma di Marco e Luca, di 22 e 18 anni.

La selezione valevole per “Miss Mamma Italiana 2026” si è tenuta domenica 26 luglio a Cascina Rota Rampinelli a Cadimarco di Fiesse, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Fiesse.

Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche) che rappresentasse la loro personalità.

La giuria ha proclamato vincitrice di selezione, Laura Mascheroni, 33 anni, imprenditrice agricola, di Cassano d’Adda, mamma Loris e Manuel, di 4 ed 1 anno, mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreeen” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Liliana Donà, 62 anni, libera professionista, di Peschiera Borromeo, mamma di Alessandro e Federica, di 39 e 37 anni.

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