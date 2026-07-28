Denunciato 28enne per ricettazione dopo tentati furti di veicoli

Denunciato per ricettazione un uomo di 28 anni, pregiudicato, sorpreso dai Carabinieri della Compagnia di Cremona ieri in tarda serata in via Berenzi alla guida di un’auto il cui furto stato denunciato poche ore prima dalla proprietaria in zona Po.

L’uomo, nel pomeriggio di domenica 26 luglio, era stato denunciato sempre dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona per tentato furto ai danni di due veicoli commerciali parcheggiati in via Flaminia.

Un passante aveva notato un individuo che, dopo avere raccolto a terra una pietra, aveva sfondato il finestrino di un furgone parcheggiato nella via. L’uomo era entrato nel furgone e aveva rovistato nell’abitacolo, poi era uscito e aveva percorso qualche metro.

Quindi aveva colpito il finestrino di un secondo furgone e la pattuglia della Radiomobile lo aveva sorpreso proprio nel momento in cui cercava di sfondare il vetro. Il 28enne aveva tentato di nascondersi dietro il veicolo, ma era stato bloccato dai militari e denunciato per tentato furto.

L’uomo non è più stato rintracciato; a suo carico è stato emesso un “avviso orale”.

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