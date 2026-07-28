Fiume Po ai minimi storici: a Cremona 8,56 m sotto lo zero idrometrico

Record di quest’anno – purtroppo negativo – per il fiume Po. Nella stazione di rilevamento di Cremona, secondo i dati ufficiali del monitoraggio idrografico AIPO, il livello delle acque ha toccato gli 8 metri e 56 centimetri sotto lo zero idrometrico.

Questo dato è stato registrato alle 15:00 di martedì 28 luglio 2026. Una discesa rapida, rispetto a quella progressiva e più lenta in corso da settimane: in poche ore il livello delle acque è sceso di una trentina di centimetri (alle 11:00 della stessa giornata era a 8 metri e 27). Una tendenza che dunque potrebbe proseguire nelle prossime ore e far registrare dati ancor più bassi.

La situazione non è peraltro destinata a migliorare: con la nuova ondata di caldo in arrivo su tutto il Paese per la fine di luglio non sono previste piogge che potrebbero, anche temporaneamente, far innalzare il livello del Grande Fiume.

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