Vent’anni del CremonaPo: le celebrazioni iniziano con l’arrivo di Primark

Il Centro Commerciale Cremona Po dà il via alle celebrazioni per il suo ventesimo anniversario con una delle novità più attese degli ultimi anni: l’apertura di Primark, retailer internazionale di moda e lifestyle, all’interno della galleria commerciale avvenuta martedì mattina.

L’arrivo di Primark rappresenta un importante passo nel percorso di sviluppo e valorizzazione del centro commerciale, rafforzandone ulteriormente l’attrattività e ampliando l’offerta a disposizione dei visitatori. L’apertura si inserisce in un più ampio programma di rinnovamento e crescita che negli ultimi mesi ha visto l’ingresso di nuove insegne, confermando il ruolo di Cremona Po come punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero nel territorio. Il nuovo store di Cremona ha un organico di 100 collaboratori, contribuendo alla creazione di nuove opportunità occupazionali sul territorio. Vent’anni di Cremona Po: un punto di riferimento per il territorio Inaugurato nel 2006, il Centro Commerciale Cremona Po si è affermato nel corso degli anni come una delle principali destinazioni commerciali e di intrattenimento della provincia di Cremona.

La struttura ospita l’ipermercato Ipercoop, oltre 80 negozi, 15 punti di ristorazione, Spazio Cinema, la multisala aperta tutti i giorni, e un importante polo commerciale esterno che accoglie numerose insegne di rilievo nazionale e internazionale. Particolarmente apprezzato dalle famiglie, Cremona Po offre una vasta gamma di servizi dedicati al comfort e al tempo libero, tra cui Il Mondo di Roger, tre grandi aree gioco per bambini di tutte le età, due nursery e un’area dedicata agli amici a quattro zampe. L’apertura di Primark rappresenta il primo grande appuntamento di un anno speciale per Cremona Po, che celebra vent’anni di attività guardando al futuro con nuovi investimenti, nuove opportunità e una proposta commerciale sempre più completa e attrattiva. Nelle prossime settimane saranno svelate le attività di intrattenimento del compleanno, che comporranno il palinsesto degli eventi, una grande occasione per festeggiare con tutta la clientela e la comunità.

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