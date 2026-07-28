Ventiduenne occupa abitazione in via Brescia. Intervengono i carabinieri

Un pronto intervento dei Carabinieri ha permesso di risolvere rapidamente un caso di occupazione abusiva in un appartamento di via Brescia. L’episodio si è verificato nella prima serata del 25 luglio scorso, quando i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cremona sono stati chiamati a intervenire.

Erano circa le 19.30 quando i militari hanno sorpreso a dormire all’interno dell’abitazione un uomo di 22 anni, senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che si era introdotto nei locali in modo del tutto arbitrario, riuscendo a entrare dopo aver manomesso la serratura della porta d’ingresso.

Alla vista degli operatori, l’intruso ha cercato di giustificare la propria presenza fornendo una scusa singolare: ha dichiarato, infatti, di avere il diritto di trovarsi lì in quanto subentrato a un vecchio contratto di locazione stipulato da terzi con la proprietaria dell’immobile.

Peccato che sentita dai militari, la proprietaria abbia negato categoricamente qualsiasi accordo, spiegando di essere da poco rientrata in pieno possesso del suo appartamento dopo che i vecchi inquilini si erano resi morosi fin dal febbraio del 2025.

L’intervento dei Carabinieri ha consentito di riportare alla normalità la situazione prima che potesse degenerare. Fortunatamente, nell’immobile non è stato rilevato alcun altro danno e l’occupante abusivo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

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