Allarme furti, il pericolo aumenta d’estate: ecco le misure per una casa a prova di ladri

I topi di appartamento non vanno in vacanza. E’ opportuno ricordarlo a tutti i cremonesi in procinto di partire per le ferie per evitare sgradite sorprese al rientro. E’ anche opportuno ricordare l’impennata dei furti in abitazione che si continua a registrare a Cremona e provincia, con ladri sempre più spregiudicati che si introducono nelle case noncuranti della presenza dei proprietari.

Gioco facile ce l’hanno ancor di più quando i residenti sono in vacanza, e quindi assenti per giorni. Così approfittano delle finestre dimenticate aperte per svaligiare abitazioni e villette, arraffando portafogli, denaro e oggetti preziosi.

Polizia e carabinieri raccomandano ai cremonesi di adottare tutte le necessarie cautele per partire per le vacanze con maggiore serenità. Regole semplici, ma efficaci: ricordarsi di chiudere porte e finestre, di chiudere le tapparelle o di dotarsi di grate metalliche e se possibile di un sistema di allarme collegato direttamente alle Centrali operative delle forze dell’ordine.

Utilissimi anche i dispositivi di controllo collegati ad un sistema di telecamere interno per monitorare la propria casa anche in caso di assenza e videoregistrare l’eventuale intrusione dei ladri.

Fondamentale, se non si hanno queste possibilità, avvisare della propria partenza qualche vicino fidato che possa ritirare la posta e a cui lasciare una copia delle chiavi di casa. Ultimo, ma non meno importante, evitare di pubblicare in tempo reale sui social che ci si trova lontani da casa: spesso i gruppi organizzati di ladri in abitazioni monitorano il web alla ricerca di facili prede proprio controllando chi “posta” foto dalle vacanze.

Per chi resta, nel caso in cui si notino persone in atteggiamento sospetto aggirarsi o sostare sotto casa, memorizzare il tipo di mezzo con cui si spostano, trascrivendone soprattutto il numero di targa, ed avvisare le forze di polizia: meglio un avviso a vuoto che un furto in più.

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