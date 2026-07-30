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30 Lug 2026 Prestigioso premio per la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia
Cronaca

Prestigioso premio per la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia

Il progetto SUAP&IMPRESA è stato inserito tra le iniziative segnalate nell'ambito del Premio PA e Futuro

Il premio
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Un grande riconoscimento alla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia: lo scorso 11 giugno si è tenuto l’evento conclusivo di Forum PA 2026, il principale appuntamento nazionale dedicato all’innovazione nella Pubblica Amministrazione. In questa prestigiosa cornice, il progetto SUAP&IMPRESA è stato inserito tra le iniziative segnalate nell’ambito del Premio PA e Futuro, il riconoscimento che premia le esperienze capaci di “generare futuro” e trasformare i servizi per cittadini e imprese.

A ritirare il premio a Roma, in rappresentanza dell’intero Servizio SUAP & Impresa, è stata la Responsabile dell’Ufficio SUAP della nostra Camera di Commercio. La nostra struttura collabora infatti attivamente e in prima linea al progetto, mettendo a disposizione competenze dedicate per l’organizzazione e la gestione dei frequentatissimi eventi formativi di SUAP LIVE. “Questo risultato ci riempie di orgoglio” sottolinea il Presidente Gian Domenico Auricchio “perché valorizza un modello di cooperazione riuscito: SUAP&IMPRESA è infatti un team interistituzionale nato dalla collaborazione tra Unioncamere Lombardia, le Camere di Commercio lombarde e Regione Lombardia, con l’obiettivo di accompagnare gli Sportelli Unici nei percorsi di semplificazione amministrativa, innovazione e trasformazione digitale.”

Negli anni il progetto è diventato un vero punto di riferimento per il territorio, grazie all’adesione costante di una community ampia e partecipe che segue SUAP LIVE, legge SUAP NEWS, utilizza INFO-IMPRESA, ascolta SUAP RADIO (il nuovo format audio basato sull’IA per la sintesi normativa) e contribuisce quotidianamente con quesiti e spunti di riflessione. “Vogliamo cogliere l’occasione di questo riconoscimento che appartiene a tutto il network ” continua il Presidente “per ringraziare sinceramente i Comuni, i responsabili SUAP e gli operatori del nostro territorio. Grazie per la fiducia, la partecipazione e la collaborazione costante che rendono ogni giorno questo progetto una risorsa concreta per la nostra comunità d’affari e per le Pubbliche Amministrazioni locali.”

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