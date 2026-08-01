La stazione ferroviaria di Cremona torna attiva tra Freccia della Versilia e pendolari

Con la riapertura della stazione di Cremona da lunedi scorso 27 luglio, si è chiusa la prima fase dell’intervento al cavalcaferrovia, il programma di Rfi prevede un secondo cantiere in autunno, quando si lavorerà sopra il ponte. Anche in questo caso sono previste ripercussioni sulla circolazione stradale.

La riapertura è stata una buona notizia per i cremonesi, anche per la presenza nei week end della Freccia della Versilia a pieno regime, dopo lo stop del 2021. Il treno regionale parte da Bergamo e arriva a Pisa Centrale, permettendo a moltissimi cremonesi di raggiungere le mete marittime più vicine senza necessità di cambi.

Intanto Rete Ferroviaria Italiana ha eseguito anche importanti lavori di manutenzione sull’infrastruttura tra Castelvetro e Fidenza, sulla linea Cremona-Fidenza. La circolazione dei treni è ripresa domenica 26 luglio.

A Piadena Drizzona, invece, c’è un’intera zona che da tempo vive notti insonni: è via Borgo Fornace, dove una ventina di famiglie viene tenuta sveglia dalla sosta notturna dei treni in stazione, a pochi metri dalle case.

Il silenzio era durato fino alla riapertura del tratto Cremona-Bozzolo, e ora le carrozze sono tornate davanti alle case in modalità «parking». Per ora non sembrano esserci soluzioni, ma i residenti non accennano a fermare le proteste e continuano a chiedere le barriere antirumore, già richieste con una raccolta firme tra il 2011 e il 2012.

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