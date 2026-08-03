Notte di violenza tra Cremona e Vescovato, 24enne ucciso e due persone ferite

È di un morto e due feriti gravi il bilancio della notte di violenza andata in scena tra domenica e lunedì a Cremona e Vescovato.

La vittima è un giovane di 24 anni, Nurian Dalipaj, mentre un altro, suo fratello, è stato trasportato in ospedale a Cremona in codice rosso. Inoltre, sarebbe rimasto ferito anche Mattia M., il presunto assassino.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti pare che l’esplosione di violenza abbia avuto origine in un bar a Cremona, dove si sarebbe innescata una prima colluttazione tra due persone, un italiano e un albanese, con spintoni e botte. Al centro della lite, motivazioni passionali.

Successivamente la scena si è spostata a Vescovato, dove l’italiano, un 32enne, risiede. L’uomo sarebbe tornato a casa, dove sarebbe però stato raggiunto dal contendente, insieme ai fratelli, forse per un regolamento di conti.

Il gruppo degli albanesi si sarebbe presentato sotto casa sua. Il 32enne si sarebbe quindi armato di un coltello, per poi scendere ad affrontarli. Ha quindi colpito mortalmente, alla gola, il giovane Nurian, mentre uno dei suoi fratelli è stato ferito all’addome. Nel corso della colluttazione anche il presunto assassino sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi, e si sarebbe trascinato fino in piazza a chiedere aiuto.

Sulla vicenda indagano I Carabinieri del Nucleo Operativo di Cremona, intervenuti tempestivamente sul posto in supporto ai colleghi di Vescovato. Anche il presunto omicida sarebbe ora in ospedale, piantonato a vista dai militari.

Ancora in corso la ricostruzione della dinamica e delle motivazioni, che sembrerebbero essere legate alla gelosia per una ragazza contesa.

© Riproduzione riservata