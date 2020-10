Sono 1.844 i nuovi casi di coronavirus accertati in Regione Lombardia su 29.048 tamponi effettuati: si tratta del 6,34%. In provincia di Cremona sono 30 i nuovi casi positivi (il quarto dato più basso su suolo regionale, ndr), mentre a Milano sono oltre mille (1.032) di cui circa la metà (504) solo nel capoluogo regionale. In aumento inoltre sia i ricoverati (+99) che quelli in terapia intensiva (+2), con un incremento anche di 17 decessi nelle ultime 24 ore. Sono invece 865 i guariti o dimessi in più rispetto a ieri. Numeri che continuano a crescere, dunque, tanto che in Lombardia potrebbero essere introdotte nuove misure restrittive. In questo senso è in programma un incontro in Prefettura alla presenza sia degli esponenti di Regione che degli operatori sanitari. La Lombardia è la Regione ad aver fatto registrare il maggior numero di positivi in Italia, dove in totale sono stati accertati 7.332 nuovi casi su 152.196 tamponi effettuati (4,8%): si tratta del numero di contagiati più alto di sempre. 43 invece, i decessi su tutto il territorio nazionale.