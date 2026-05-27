Ruba in un supermercato a Castelleone, inchiodato grazie alla targa dell’auto

I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per furto aggravato un uomo di 37 anni, residente in provincia di Bergamo, con precedenti di polizia a carico, perché ritenuto responsabile di un furto avvenuto a metà marzo scorso in un supermercato di Castelleone.

Lo scorso aprile, un uomo era entrato nell’esercizio commerciale e si era diretto nel reparto profumeria, dove aveva preso diversi prodotti, occultandoli sotto il giubbotto, per poi uscire attraversando le casse e facendo suonare l’allarme. Pochi minuti dopo l’uomo aveva fatto un secondo giro nel negozio, impossessandosi di ulteriori prodotti, per un danno complessivo di oltre 300 euro.

Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza interne ed esterne al negozio, i militari hanno potuto visionare l’intera azione dell’uomo, fino alla fuga con l’utilizzo di un veicolo. Le indagini sono partite proprio dalla targa dell’auto. Il veicolo era stato fermato in passato ed era stato identificato un uomo, il 37enne appunto, che aveva in uso quel mezzo.

I successivi accertamenti hanno permesso di riconoscerlo come il presunto autore del furto presso il supermercato di Castelleone e, per tale motivo, è scatta la denuncia all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

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