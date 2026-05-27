Ciclismo, la Solme Olmo Arvedi si prepara per il Giro Next Gen 2026

La Solme Olmo Arvedi è tra i 28 team che prenderanno parte al Giro Next Gen 2026. Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità. Per il gruppo presieduto da Gian Pietro Forcolin è sicuramente un appuntamento di assoluto prestigio e nel quale conta di ben figurare. Otto tappe, da Reggio Calabria a L’Aquila, attraversando Puglia e Basilicata, dal 14 al 21 giugno.

Prima della celebre corsa a tappe però, la formazione trevigiana ha messo in fila tutta una serie di appuntamenti. Il primo si è esaurito nei giorni scorsi e ha interessato solo Matteo Fiorin e Niccolò Galli impegnati con la nazionale azzurra su pista. I due atleti hanno infatti preso parte alla “Bahnen Tournee” in Germania, dove hanno raccolto un quarto posto nella Madison mentre il solo Fiorin ha centrato il terzo posto nell’Omnium (5° nello Scratch, 2° nella Race e 2° nell’Eliminazione).

Per quanto riguarda la strada, le maglie celesti sono ora chiamate ad un fine settimana molto impegnativo. Tra sabato 30 e domenica 31 maggio saranno infatti in Toscana dove si divideranno su due corse. Il primo obiettivo fissato è sul 70° Giro del Montalbano che si correrà sabato a Bacchereto (Po) al quale prenderanno parte Lorenzo Anniballi, Pietro Sterbini, Lorenzo Guglielmi, Lorenzo Marangoni, Luca Morlino, Jacopo Sasso e Massimo Savoldini. Il giorno seguente, la stessa formazione sarà al via del 9° Trofeo di San Giovanni Valdarno, nell’aretino. Si tratta di due corse dal percorso ondulato e molto esigente. A chiudere questo lungo fine settimana di corse ci sarà poi il doppio appuntamento del 2 giugno.

Riccardo Uderzo, Alessandro Mario Dante, Etienne Grimod, Pietro Sterbini, Luca Morlino, Jacopo Sasso e Massimo Savoldini sono attesi al via del 70° Trofeo Alcide De Gasperi che quest’anno si correrà interamente sul territorio trentino. Le ruote veloci Julian Bortolami, Armin Caselli, Christian Fantini, Niccolò Galli, Matteo Fiorin, capitanate da Simone Buda saranno invece impegnate a Fiorano, nel Modenese, per la 28^ Fiorano – Fiorano, 2° Gp Città di Fiorano.

“Siamo in una fase calda della stagione dove, come ormai abitudine alterniamo strada e pista e questo è il momento di raccogliere i frutti – ha dichiarato il Presidente Gian Pietro Forcolin – Tra una quindicina di giorni ci attende il Giro Next Gen al quale arriviamo con grande determinazione e forti di tutto il lavoro svolto in questi mesi ma prima ci sono una serie di corse nelle quali contiamo di far bene”

© Riproduzione riservata