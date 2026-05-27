Ecco il premio “Sportivi dell’Anno”: la Provincia chiama a raccolta il mondo dello sport

Non solo medaglie e classifiche, ma anche impegno, esempio e capacità di rappresentare un territorio. Con questo obiettivo prende forma il nuovo premio “Sportivi dell’Anno”, istituito dalla Provincia di Cremona insieme al Coni provinciale e ai Panathlon Club di Cremona e Crema.

Dopo l’annuncio ufficiale del progetto, è ora partita la fase operativa: sul sito dell’Amministrazione Provinciale è infatti disponibile il modulo per presentare le candidature alla prima edizione del riconoscimento, pensato per valorizzare atleti e squadre che si sono distinti nel panorama sportivo provinciale.

L’iniziativa punta a diventare un appuntamento stabile del movimento sportivo cremonese, coinvolgendo non soltanto le società ma anche scuole, federazioni, enti di promozione sportiva e semplici cittadini, che potranno segnalare storie, risultati e percorsi ritenuti meritevoli.

Due le categorie principali previste: “Atleta dell’Anno” e “Squadra dell’Anno”. La commissione potrà inoltre assegnare menzioni speciali a figure che abbiano incarnato in modo particolare i valori dello sport. Non verranno valutati soltanto i risultati agonistici, ma anche il profilo umano, educativo e sociale dei candidati, in linea con lo spirito dell’iniziativa.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 15 ottobre 2026 tramite posta elettronica certificata oppure consegnate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Cremona. I vincitori saranno scelti da una commissione composta dal presidente della Provincia Roberto Mariani, dal delegato provinciale Coni Alberto Lancetti, dal presidente del Panathlon Cremona Giovanni Bozzetti e dal presidente onorario del Panathlon Crema Fabiano Gerevini.

La cerimonia di premiazione è prevista entro novembre e rappresenterà anche l’occasione per costruire un vero e proprio albo d’oro dello sport cremonese contemporaneo. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Provincia di Cremona.

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