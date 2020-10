Cremona è tra le province lombarde che nell’ultimo mese hanno subito una delle più consistenti impennate di casi positivi, oltre il 500%. A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti nel suo consueto report settimanale, in cui elabora i dati lombardi sul Covid 19. Fino a un paio di settimane fa Cremona registrava zero contagi quotidiani anche per parecchi giorni consecutivi. Se 7 giorni fa l’incremento di nuovi positivi sulla settimana precedente in provincia di cremona era di 42 unità, a ieri eravamo invece a 133 nuovi positivi, la settimana del 6 maggio quella della fine del lockdown erano 128.

Più in generale, scrive Astuti, il numero dei casi positivi di quest’ultima settimana in Lombardia è pari a 7.458, circa il triplo di quanto rilevato nella scorsa settimana (erano 2.459) e cinque volte più di quelle precedenti, anche se Nella settimana sono stati comunicati circa 160.000 tamponi, in netto rialzo. A preoccupare è la la percentuale dei casi positivi sul numero di tamponi che sale fino a superare il 6%: non si rilevavano valori simili da maggio. Facendo un altro paragone con i numeri di maggio, è bene notare tuttavia che ad oggi è letteralmente raddoppiato il numero di tamponi eseguiti (67395 per la settimana che si è chiusa il 14 ottobre, contro i 35359 del 6 maggio).