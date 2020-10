Martedì 20 ottobre, alle ore 14.30, nella Sala Quadri di Palazzo Comunale (ingresso da piazza Stradivari 7), si terrà la presentazione della ‘Guida per le Scuole. Idee e progetti per l’offerta formativa anno scolastico 2020/2021’ giunta alla sesta edizione e che il Settore Politiche Educative è “riuscita a realizzare nonostante la particolarità e la complessità del momento che stiamo vivendo”, come sottolineano dall’Amministrazione. Alla presentazione interverrà l’Assessore all’Istruzione Maura Ruggeri.

Lo strumento online, rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado scolastico, si presenta con una “veste nuova, più smart e di facile consultazione grazie alla possibilità di fare ricerche incrociate e di visualizzare gallerie fotografiche e video”. Come sempre, oltre alle competenze e disponibilità messe in campo dai diversi servizi comunali, contiene iniziative promosse e gestite da altri soggetti del territorio, attivi nel campo dell’istruzione e dell’educazione che collaborano con il Comune sulla base di accordi. La presentazione si terrà nel rispetto delle norme anti Covid-19.