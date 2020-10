Il 13 ottobre, il Gip del Tribunale di Cremona, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale originato dalla denuncia querela sporta da Sergio Tosi, Presidente e rappresentante legale della Sport Management, per diffamazione nei confronti degli ex collaboratori della piscina comunale Fedeli, Marca, Faliva e Lancetti. Tutto era nato quando i lavoratori avevano segnalato al Comune, con protocollo riservato, la situazione di degrado e le pessime condizioni igienico sanitarie in cui versava la struttura.

“Siamo molto sollevati” confida Lancetti a nome dei 4 ex collaboratori cremonesi. ‘E’ stato riconosciuto l’intento non delatorio nei confronti della Società Sport Management. Lo spettro di un processo penale non è piacevole. Crediamo di aver agito per il bene collettivo. Rifaremmo tutto quello abbiamo fatto altre dieci volte. In quel momento, secondo noi, c’erano delle gravi violazioni di varie norme in piscina e l’abbiamo comunicato con un protocollo riservato al Sindaco”.