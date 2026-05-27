Fondi regionali alla sanità: a Cremona arrivano 5,3 milioni in strumentazioni e altro
Approvato in Giunta a Milano il Piano regionale da oltre 241 milioni di euro
“Regione Lombardia conferma con fatti concreti la volontà di investire sulla sanità territoriale, sostenendo innovazione, sicurezza e qualità dei servizi. Le risorse destinate al territorio cremonese rappresentano un intervento importante per rafforzare ospedali, tecnologie sanitarie e capacità di risposta ai cittadini”: così il presidente della IV Commissione Attività produttive di Regione Lombardia Marcello Ventura commenta il Piano regionale da oltre 241 milioni di euro approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Welfare.
Per il territorio cremonese, si prevedono complessivamente oltre 5,3 milioni di euro destinati ad ASST Cremona, a cui si aggiungono le risorse assegnate ad ATS Val Padana. Nel dettaglio, 663.919 euro vengono destinati al riscatto di apparecchiature elettromedicali in leasing e noleggio, 1,2 milioni di euro al rinnovo delle apparecchiature diagnostiche ed elettromedicali a bassa e media tecnologia , mentre 247.660 euro finanziano strumenti di digital pathology attraverso un microscopio automatizzato destinato ad ASST Cremona.
Ulteriori 2.391.200 euro vengono assegnati ai sistemi di chirurgia robotica, mentre il riparto 2026 per manutenzione ordinaria di strutture, impianti e apparecchiature assegna ad ASST Cremona 1.064.822 euro e ad ATS Val Padana 78.431 euro.
“Parliamo di investimenti strategici che puntano a rendere la sanità lombarda sempre più moderna ed efficiente – evidenzia Ventura –. La digitalizzazione dei servizi diagnostici, il potenziamento della chirurgia robotica e il rinnovo delle apparecchiature rappresentano strumenti fondamentali per garantire diagnosi più rapide, cure più efficaci e una maggiore qualità assistenziale per il territorio cremonese”.