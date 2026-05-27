Stasera alle 21:00 su CR1 i cinque nuovi sindaci si confrontano a “La Piazza”

I cinque nuovi sindaci della provincia di Cremona eletti nelle consultazioni del 24 e 25 maggio, riuniti per la prima volta insieme negli stdui di della trasmissione La Piazza, in onda questa sera alle 21:00 su CR1 canale 19.

Gabrielle Gallina (Soncino); Fabio Calvi (Rivolta d’Adda), Giuseppe Bignardi (Persico Dosimo), Rosolino Azzali (Corte de’ Frati) e Giovanni Piccinini (Volongo) intervistati da Giovanni Palisto, parleranno dei primi progetti su cui si concentreranno e della squadra che li coadiuverà.

Spazio anche a temi più specificatamente politici, visto che Gallina e Azzali sono i segretari proviciali rispettivamente di Partito Democratico e Forza Italia.

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