Ultime News

27 Mag 2026 Fondi regionali alla sanità: a Cremona arrivano 5,3 milioni in strumentazioni e altro
27 Mag 2026 Stasera alle 21:00 su CR1 i cinque nuovi sindaci si confrontano a “La Piazza”
27 Mag 2026 A sei anni abusata dallo “zio”. 69enne condannato a sei anni per violenza sessuale
27 Mag 2026 Marciapiedi, strade e segnaletica: la mappa degli interventi strada per strada
27 Mag 2026 Process Engineering a Cremona: imprese e fondazioni finanziano borse di studio
Cronaca

Stasera alle 21:00 su CR1 i cinque nuovi sindaci si confrontano a “La Piazza”

Fill-1

I cinque nuovi sindaci della provincia di Cremona eletti nelle consultazioni del 24 e 25 maggio, riuniti per la prima volta insieme negli stdui di della trasmissione La Piazza, in onda questa sera alle 21:00 su CR1 canale 19.

Gabrielle Gallina (Soncino); Fabio Calvi (Rivolta d’Adda), Giuseppe Bignardi (Persico Dosimo), Rosolino Azzali (Corte de’ Frati) e Giovanni Piccinini (Volongo) intervistati da Giovanni Palisto, parleranno dei primi progetti su cui si concentreranno e della squadra che li coadiuverà.

Spazio anche a temi più specificatamente politici, visto che Gallina e Azzali sono i segretari proviciali rispettivamente di Partito Democratico e Forza Italia.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...