Cinque nuovi agenti di polizia locale entrano in servizio a Cremona e tre di loro sono vigilesse. Saranno assunti dal 1 gennaio 2021 a tempo indeterminato; un sesto agente, già previsto nel piano di fabbisogno di personale, verrà successivamente assunto nel biennio 2021 – 2022. I nuovi agenti sono stati selezionati tramite il concorso unico indetto dal Comune di Bergamo per complessivi 26 posti. Ciascun candidato poteva esprimere la preferenza per un comune e i cinque avevano appunto scelto Cremona. Questi i loro nomi: Martina Nicole Bernardi, Simone Campaner, Giulia Paroni, Martina Azzoni, Lorenzo Gaggia. Il sesto agente che si è classificato in posizione utile ma verrà assunto successivamente è Micaela Bartoletti, dunque un Comando sempre più rosa, quello di piazza Libertà.

Qualche giorno fa il C0mune ha anche annunciato, con lo sblocco delle assunzioni, la prossima apertura di un concorso per 27 diverse posizioni con vari profili professionali: un modo per supplire ai numerosi pensionamenti in parte già avvenuti, in parte previsti nei prossimi 4 anni.

Sempre in tema di assunzioni nel settore pubblico, il Comune ha pubblicato un nuovo bando per la selezione del dirigente del Settore Cultura, Musei e City Branding, fino ad oggi ruolo ricoperto ad interim da Lamberto Ghilardi. Un precedente bando, pubblicato a febbraio, era stato ritirato un mese dopo, nel pieno dell’emergenza Covid. gb