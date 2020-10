5 posti letto subito disponibili per i pazienti Covid in terapia intensiva (che riaprirà settimana prossima), più ulteriori 5 in caso di necessità. Intanto il Maggiore si riorganizza con nuovi percorsi, strutture e personale. Parla il Direttore Sanitario dell’Asst di Cremona Rosario Canino.

Servizio di Simone Bacchetta