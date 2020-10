Sono 30 i ricoverati in ospedale a Cremona: 19 in Malatti Infettive, 5 in Terapia Intensiva e 6 in Pneumologia. E l’età media di chi si ammala continua ad abbassarsi, tanto che ci sono diversi pazienti abbastanza giovani. Gli effetti però non sono cambiati e le problematiche ci sono comunque perché ancora non ci sono cure definitive. L’intervista al dottor Angelo Pan, direttore degli Infettivi. IL SERVIZIO DI Giovanni Palisto.