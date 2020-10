Sono cinque i ricoverati nella terapia intensiva di Cremona, tutti occupati da pazienti Covid riconducibili all’area milanese. I degenti hanno un’età media intorno ai 65 anni e sono tutti intubati e collegati ad un respiratore. Non è escluso che, a questi cinque posti letto, ne vengano aggiunti altri, da tre a cinque. “Milano è veramente in affanno, cerchiamo di dare loro mano come loro hanno fatto con noi nei primi mesi dell’emergenza”, ha spiegato il direttore della terapia intensiva di Cremona, Antonio Coluccello.

Servizio di Simone Bacchetta