‘Un martedì dolce’: è il tema dato dagli agricoltori della Coldiretti al mercato di Campagna Amica che si terrà, come ogni martedì mattina, domani dalle ore 8 alle 12 presso il portico del Consorzio Agrario di Cremona che s’affaccia su via Monteverdi e Piazza Marconi. “Puntiamo – fanno sapere gli agricoltori di Campagna Amica – sulla bontà, con l’intento di donare ‘un mercato dolce’, sereno, alla nostra comunità, in questo momento così denso di preoccupazioni sia per le aziende che per tutti i cittadini. Questa settimana abbiamo pensato ad un tema legato al torrone, uno dei simboli di Cremona, celebrato nei giorni scorsi nella nostra città. Sarà occasione per raccontare il miele di stagione, rigorosamente italiano, un alimento che è buono e fa bene, garantito dagli apicoltori del territorio. E proporremo in vendita anche alcuni dolci tipici, a base di miele, reinventati per l’occasione aggiungendo un ingrediente speciale: il torrone di Cremona”. In prima linea nel mercato di domani ci saranno pertanto l’azienda Cascina Casella dei fratelli Antonioli (apicoltori di Pieve San Giacomo) e l’agriturismo Il Campagnino di Pessina Cremonese, con la “cuoca contadina” Elisa Mignani che proporrà in vendita alcuni dolci a base di miele, arricchiti da “un tocco di torrone di Cremona”. Il tutto avverrà nel rispetto delle prescrizioni legate al contenimento dell’emergenza sanitaria. Se miele e dolci tipici daranno il tema al mercato di domani, non mancheranno presso il portico del Consorzio Agrario tutti gli altri prelibati sapori di stagione: frutta e verdura (con zucche, cachi, mele, cavoli, verze in primo piano), uova e confetture, salumi e farine, e ancora succhi di frutta, formaggi di capra, pane e prodotti da forno, agri-birra, vino. Coltivati nelle serre del territorio, ci saranno anche i fiori, che come ogni martedì coloreranno il mercato di Campagna Amica.