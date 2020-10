E’ stato annullato il Mercato Europeo, la manifestazione prevista a paritre da giovedì 22 fino a domenica 25 ottobre a Cremona. La decisione è stata assunta in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. Salta dunque l’appuntamento con produttori e commercianti con banchi in esposizione. Gli stand avrebbero dovuto essere “un mix di buona cucina internazionale e shopping europeo”. L’iniziativa era stata pensata come “l’occasione per degustare sapori e profumi internazionali e fare acquisti particolari, insoliti, tipici dei Paesi di provenienza”. L’evento era stato organizzato da Confesercenti della Lombardia Orientale e da Anva ed era nato “per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un Mercato artigianale ricco di cultura e storia, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici, valorizzando la cultura del cibo, la sostenibilità e l’educazione a km 0”. Il precipitare del quadro epidemiologico e l’introduzione delle nuove normative nazionali e regionali in tema di contrasto al Covid e di restrizioni a eventi e spostamenti hanno però portato alla decisione di annullare il Mercato Europeo.