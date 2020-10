Infortunio mortale, oggi pomeriggio verso le 16,30 in un’azienda agricola di via Lodi a Dovera. Vittima, un operaio di una ditta esterna, caduto in una vasca di biogas piena di liquami mentre stava effettuando delle operazioni di lavaggio e manutenzione. L’operaio, 49 anni, era salito su cestello della gru, quando improvvisamente il braccio che lo sorreggeva si è staccato, provocando la caduta dell’operaio all’interno della vasca. Sul posto, oltre ai medici del 118, sono interventi i vigili del fuoco di Crema, i carabinieri di Pandino e i responsabili dell’Ats. Gli inquirenti dovranno far luce sulla dinamica di quanto accaduto.