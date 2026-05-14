"La Rimborgata" rivive sul murales di via Litta: sabato 16 maggio festa d'inaugurazione

Appuntamento a Borgo Loreto sabato prossimo 16 maggio, a partire dalle 16, per l’inaugurazione del murales realizzato in via Litta sul muro di quella che era la Cooperativa Borgo, attiva dai primi anni Venti per offrire aiuto economico e cibo alle tante persone in difficoltà che risiedevano nel quartiere popolare alla periferia nord di Cremona.

Il tema che gli street artist Davide Tolasi e Mauro Cerioli hanno illustrato è la “Rimborgata”, una tradizione proseguita fino agli Sessanta, un’occasione di festa e condivisione durante la quale si ritrovavano coloro che per vari motivi avevano lasciato il Borgo.

Recuperando giornali, foto in bianco e nero, diari, ma soprattutto rispolverando i ricordi di chi visse da protagonista quegli anni, la vicepresidente del quartiere Silvia Bellicchi ha fornito la documentazione su cui gli artistiti hanno tratto l’ispirazione per decorare il vecchio muro scrostato. L’iniziativa è partita dal gestore dell’Antica Trattoria del Borgo, Mauro Falsari che attualmente occupa proprio gli spazi della cooperativa, tuttora esistente. All’inaugurazione saranno presenti il presidente di quest’ultima, Claudio Nolli e la vicesindaca con delega ai Quartieri Francesca Romagnoli.

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