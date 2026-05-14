Domenica torna il Circuito del Porto, CR1 seguirà la corsa in diretta

Domenica 17 maggio torna a Cremona il Circuito del Porto Internazionale Trofeo Arvedi, giunto alla cinquantanovesima edizione. Una delle classiche più attese della primavera ciclistica internazionale richiamerà ancora una volta squadre italiane e straniere di alto livello, comprese tre formazioni professional, tra cui gli atleti di casa della Solme Olmo Arvedi. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta, come da tradizione, nel Salone dei Quadri di Palazzo Comunale.

La corsa organizzata dal Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi conferma il circuito di 174 chilometri complessivi, con 17 tornate del tracciato da 9,9 chilometri che arriverà fino al porto canale. Confermata la logistica con partenza e arrivo in via Acquaviva, ma con una novità importante: il via con le autorità sarà infatti dato da piazza Cadorna e non come inizialmente programmato da piazza del Comune.

“Ho voluto coinvolgere maggiormente la città di Cremona e i cremonesi – ha spiegato Rossano Grazioli, presidente del Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi -, così dopo la partenza ufficiosa al porto ci sarà un trasferimento fino alla rotonda di piazza Cadorna, dove c’è la fontana. Qua ci fermeremo, i corridori metteranno il piede a terra, ci saranno le fotografie di rito e poi la partenza ufficiale”.

Grazioli ha poi voluto ringraziare volontari, istituzioni e forze dell’ordine coinvolte nell’organizzazione: “Il Circuito del Porto è sempre un’attrazione e tutti si impegnano parecchio. Voglio ringraziare il Comune, AEM e Linee Gestioni per la collaborazione sulle strade e le pulizie, oltre alla Polizia Locale e alle forze dell’ordine”.

Il trasferimento verso il centro è previsto alle 13.20, mentre l’arrivo è atteso intorno alle 17.30.

Sulla qualità tecnica della corsa è intervenuto anche Stefano Pedrinazzi, presidente di Federciclismo Lombardia: “La 59ª edizione è una gara ormai storica nel panorama non solo lombardo, ma italiano e internazionale. Porta sempre a Cremona corridori di altissimo livello e questo fa vedere quanto interesse abbia questa gara a livello europeo. Credo che anche quest’anno sarà una gara combattuta”.

Anche nell’edizione 2026 CR1 sarà main media partner dell’evento e seguirà la corsa in diretta. Primo collegamento intorno alle 13 per raccontare la presentazione delle squadre e le fasi preparatorie. Collegamento nel telegiornale delle 13:30 nel momento della partenza della gara, mentre dalle 17 la diretta dedicata alle fasi finali della gara, con immagini live, premiazioni e interviste ai protagonisti. Le dirette saranno visibili sul canale 19 del digitale terrestre e su cr1.it.

Previsto inoltre uno speciale dedicato alla corsa martedì 19 maggio alle 20.30, con replica mercoledì 20 maggio alle 10.

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