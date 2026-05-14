Andrea Conti lascia la Vanoli dopo 17 anni, pronto per la nuova avventura con Apu Udine

Dopo l’annuncio del riconoscimento al General Manager Andrea Conti di LBA Sport Manager of the Year, si separano le strade tra i dirigente e la società biancoblu dopo diciassette stagioni vissute insieme.

Il comunicato della società:

“Protagonista prima nelle vesti di giocatore e poi di dirigente della storia e dei successi di questo Club, Andrea è e rimarrà un’icona della Vanoli Basket, del suo stile e dei valori che l’hanno resa una delle realtà più apprezzate della pallacanestro italiana.

Otto anni da giocatore, durante i quali si è guadagnato con merito i gradi di capitano biancoblu e la promozione in Serie A2, per poi vivere sul parquet anche i primi anni della Vanoli nella massima serie. Una volta ritiratosi dal basket giocato, ha intrapreso subito una brillante carriera dirigenziale che l’ha visto per nove anni rappresentare al meglio la Vanoli Cremona, diventata sempre più prestigiosa grazie anche alla visione, alla lungimiranza e alle capacità gestionali di un professionista che ha incarnato e trasmesso, come pochi altri, il DNA Vanoli.

Nel corso di un arco temporale lungo 25 anni, tra il 2001 e il 2026, Andrea ha vestito i colori biancoblu in tre occasioni diverse da giocatore: prima dal 2001 al 2006, poi dal 2009 al 2011, infine nella stagione 2012/13, la sua ultima da atleta professionista. Ma anche da dirigente il suo legame con Cremona è stato indissolubile: al quinquennio 2013-2018 infatti, ha fatto seguito il quadriennio che dal 2022 si è esteso fino alla stagione appena conclusa. Di questi ultimi quattro anni, resterà in particolar modo la straordinaria stagione del Triplete in Serie A2 e l’immediato ritorno nella massima serie, categoria che negli ultimi diciassette anni ha sempre visto la Vanoli Basket distinguersi in positivo, come confermato dalla stagione sportiva appena volta al termine.

Il fresco riconoscimento di LBA Sport Manager of the Year è il perfetto coronamento non solo di una stagione, ma di un intero percorso in biancoblu che oggi si conclude dopo diciassette anni insieme.

Il Presidente Aldo Vanoli ringrazia accoratamente Andrea per la professionalità dimostrata nel corso degli anni e per la dedizione con la quale ha sempre esercitato i suoi incarichi. Tutta la società gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera manageriale e della vita extra-campo.

La Vanoli è e sarà per sempre la tua famiglia.

Cremona è e sarà per sempre casa tua.

Grazie, Andrea!”

Contestualmente è arrivato l’annuncio di Apu Udine di avergli affidato il ruolo di General Manager.

“Dirigente di comprovata esperienza e profonda conoscenza del panorama cestistico italiano – si legge nel comunicato -, Conti approda in bianconero dopo importanti percorsi manageriali in Serie A con Vanoli Cremona e Pallacanestro Varese”.

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