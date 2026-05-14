Jazz al Museo del Violino: il 20 maggio Olivia Trummer in concerto

Un concerto ideato per CremonaJazz ma soprattutto modellato sulle caratteristiche fisiche e acustiche dell’Auditorium Giovanni Arvedi. Ciò grazie alla vasta cultura musicale di Olivia Trummer, cantante e pianista jazz che vanta una formazione classica e che ha pensato di realizzare un progetto per la sala concerti del Museo del Violino.

Debutta mercoledì 20 maggio alle 21 Songbook, il progetto che vede l’artista tedesca al centro di un gruppo comprendente un quartetto d’archi (Eleonora Matsuno violino, Massimiliano Canneto violino, Elena Favilla viola, Chiara Torselli violoncello) e con il feauturing del contrabbassista Makar Novikov.

Per celebrare il ventennale dalla sua prima pubblicazione Olivia Trummer presenta un accurato best of delle proprie composizioni in una versione molto speciale, sfogliando il suo personale songbook come se fosse un diario. In una versione del tutto nuova, il pubblico potrà assistere a un’accurata scelta tra le sue composizioni più originali, coinvolgenti e stimolanti, ciascuna delle quali ha una storia da raccontare.

I biglietti sono in vendita a 35 euro al Museo del Violino (tel 0372 080809) oppure in internet su Vivaticket. Il ridotto per studenti costa 12 euro (settori F/G).

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