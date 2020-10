Nella mattinata del 15 ottobre i Carabinieri della Stazione di Pizzighettone hanno arrestato un 36enne, domiciliato nel borgo, in esecuzione di un provvedimento di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura della custodia cautelare in carcere sulla base dell’aggravamento richiesto dai Militari della stessa Stazione che pochi giorni prima, durante il servizio, avevano sorpreso lo stesso al di fuori del proprio domicilio senza alcuna giustificazione. L’arrestato è stato tradotto in carcere.