Al termine delle recenti Assemblee Elettorali, sono stati rinnovati gli organi istituzionali dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona per il quadriennio 2021/2024. Alla presidenza è stato confermato Gianfranco Lima, con Marco Agosti vicepresidente, l’odontoiatra Andrea Morandi come segretario e Federico Bontardelli come tesoriere. Il Consiglio Direttivo sarà quindi completato dai consiglieri Annamaria Bini, Nerino Carniti, Francesco Crea, Fabrizio Mauri, Aldo Pani, Maria Cristina Pasquini, Martina Francesca Pedrini, Saverio Pelagatti (odontoiatra), Franco Russo, Pietro Enrico Signorini, Stefania Telli e Luigi Vezzosi.

La Commissione Albo Medici sarà composta invece da Signorini (presidente), Pani (vicepresidente) e Pedrini (segretario), mentre quella degli odontoiatri Morandi (presidente), Pelagatti (vicepresidente) e i componenti Alessandro Bellinzona, Elena Maria Salomoni e Marco Zanesi. Infine, per quanto riguarda i revisori dei conti, gli effettivi sono Enrico Carlino e Flipoo Quinzani, il supplente Igino Carina.